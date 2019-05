La figlia di Maria Monsè debutta come stilista, polemica a Pomeriggio 5: «Perla Maria sei vestita come un albero di Natale»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È polemica sulle Pomeriggio 5. Tra gli ospiti anchee la figlia Perla Maria , che ha da poco debuttato come stilista coinvolgendo anche la più piccola delle figlie diJennifer. I modi di fare della bambina, considerati eccessivi per la sua età, hanno rappresentato un motivo di dibattito anche in questa puntata. «Guardati, sei vestita come un albero di Natale e hai dato al tuo cane un nome cafone», è stato l'attacco di«Barbara mi sono vestita così per essere abbinata al vestito che ho disegnato per il nostro nuovo cagnolino, che si chiama Lady Dior», ha detto la bambina dopo il servizio sulla sua sfilata. «I bambini devono giocare, non devono stare sue non devono essere truccati come gli adulti», ha continuato Casella.Maria Monsè continua ad attirare l'attenzione dei media per il suo rapporto con la figlia. La ragazzina, che ha solo 12 anni, sembra più matura della sua età e la madre showgirl è accusata di approfittarsene. Per la maggior parte delle persone in studio non dovrebbe vendere le sue creazioni. «Sembra che stia facendo una televendita», le dicono. «Io non faccio solo questo, sto coltivando le mie passioni, ma vado anche a scuola», la risposta di Perla Maria.