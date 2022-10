Torna al venerdì sera Maria Latella con il suo dinner talk

Torna con la sua seconda edizione “A cena da Maria Latella”, il dinner talk di Sky TG24 che vuole ‘cucinare’ la politica e l’attualità, con gli ingredienti della freschezza e della convivialità. Padrona di casa la giornalista Maria Latella, che servirà ai suoi ospiti, assieme alla cena, tanti spunti di discussione. Il programma sarà in onda sul canale di news per sei puntate a partire da stasera 28 ottobre, ogni venerdì alle 21.00 e sempre disponibile on demand e su Skytg24.it.

“A cena da Maria Latella” trasformerà gli ospiti in commensali. Lontano dalle luci e dalle poltrone degli studi tv, il programma prenderà vita tra le mura domestiche, in un clima cordiale e rilassato. Maria Latella accoglierà tutti i suoi ospiti e, tra una portata e l’altra, li guiderà tra i più importanti temi della politica e dell’attualità, proposti sempre attraverso un taglio approfondito e originale. Con un parterre variegato, che vedrà la partecipazione dei protagonisti della vita pubblica per affrontare ogni argomento nelle sue più diverse sfaccettature, si cercherà di proporre un dibattito sempre profondo e stimolante, con uno stile però più disteso rispetto ai classici talk e più vicino a quello di una cena tra conoscenti.

Al centro della prima puntata del nuovo ciclo, il governo Meloni appena nato. Gli invitati a tavola saranno Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento, Paola De Micheli, candidata alla guida del Partito Democratico, Matteo Richetti, capogruppo alla Camera di Azione – Iv e Tommaso Labate del Corriere della Sera. Con loro Maria Latella approfondirà i dossier che l’agenda nazionale e internazionale impone al nuovo esecutivo già dalle prime settimane e in cima alla quale si trovano la crisi energetica, l’emergenza caro bollette, il completamento del Pnrr fino alla manovra finanziaria.

«L’idea di discutere dei temi di grande attualità invitando a cena i nostri ospiti mi è venuta dopo la pandemia - sottolinea Maria Latella - ma a un anno di distanza dalla prima edizione trovo che ci sia ancor più bisogno di informarsi in un contesto diverso, dove approfondire senza darsi sulla voce. A cena si discute anche animatamente ma c’è inoltre il momento in cui si sorride. E di sorrisi c’è più che mai bisogno in una fase storica così complicata, tra crisi energetica, guerra, è uno stato di diffusa incertezza. Per la prima puntata abbiamo invitato a cena tre politici, uno della maggioranza e due dell’opposizione. Con loro e con uno dei più brillanti giornalisti politici commenteremo i primi giorni di Giorgia Meloni al Governo».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Ottobre 2022, 12:10

