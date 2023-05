Maria Giovanna Maglie, morta la giornalista volto della tv: aveva 70 anni

di Redazione web

Maria Giovanna Maglie è morta a Roma martedì 23 maggio: la giornalista e saggista aveva 70 anni. A dare l’annuncio, su Twitter, Francesca Chaouqui.

«Amici miei, Maria Giovanna Maglie è tornata questa Mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace», ha scritto.

Chi era Maria Giovanna Maglie

Lo scorso dicembre Maglie aveva parlato della sua malattia e degli interventi chirurgici a cui era stata sottoposta. Era ricoverata a Roma, al San Camillo Forlanini.

