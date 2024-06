Piersilvio Berlusconi: «Maria De Filippi ha rifiutato un'offerta importante, resta con noi. Myrta Merlino confermata»

di Redazione Web

Niente Nove per Maria De Filippi. La celebre conduttrice di Canale 5 ha deciso di rifiutare l'offerta proposta da Discovery e di continuare la collaborazione sui programmi per Mediaset, dove lavora da ben 32 anni. «Maria ha deciso di stare con noi - ha dichiarato in conferenza stampa Piersilvio Berlusconi - e lo considero un pezzo importantissimo di Mediaset».

Dopo recenti rumor che parlavano di uno spostamento sul Nove di Maria De Filippi, è proprio l' amministratore delegato dell'azienda a smentire tutto: «Maria De Filippi è unica nel panorama della tv, è vero che Discovery ha fatto un'offerta decisamente importante - ha continuato - poi nella vita mai dire mai, ma il rapporto che c'è con Maria, che ringrazio, è un rapporto veramente solido, professionalmente e umanamente».

Sulle presunte voce di un addio di Myrta Merlino Pier Silvio Berlusconi mette tutto a tacere: «Su Pomeriggio 5 siamo tranquilli, non abbiamo motivo per non riconfermarla alla conduzione». E ha confermato inoltre di voler puntare sempre più su Bianca Berlinguer: «Non solo siamo soddisfatti, ma per lei vediamo nuovi prodotti e appuntamenti su Mediaset

