«Maria De Filippi denunciata per la dieta pericolosa». Ma è falso: ecco com'è andata

Se vedete questo annuncio in qualche sito con intervista a Maria De Filippi è un fake. E’ tutto falso! Non credeteci, non comprate pastiglie che consigliano, lei non fa dieta, è un falso, non fatevi fregare i soldi!

Se vedete questo annuncio in qualche sito con intervista a #mariadefilippi E’UN FAKE è tutto falso #mairilasciata non credevi non compratelepastigliecheconsigliano #leinonfadieta È UNFALSO #nonfatevifregareisoldi https://t.co/paIS2INIgf — Elisabetta Soldati (@BettinaSoldati) April 13, 2020

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Aprile 2020, 12:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

vittima di unaclamorosa. Negli ultimi giorni, sul web, sta infatti circolando la notizia della denuncia a carico della storica conduttrice Mediaset e moglie di Maurizio Costanzo, che avrebbe pubblicizzato unanon solo inefficace, ma anche pericolosa. Eppure, niente di tutto questo è vero, anche perchénon segue una dieta da tantissimo tempo.La, assolutamente, era così titolata: «citata in tribunale per una». Nel pezzo-bufala, si spiega che la conduttrice di Canale 5 sarebbe stata denunciata per aver pubblicizzato una dieta pericolosa per la salute. Ovviamente, non c'è nulla di vero in tutto questo, come ha dovuto precisare anche la sua addetta stampa,: «non ha mai rilasciato alcuna intervista in merito».Il sistema la cui pubblicità viene attribuita, in modo assolutamente falso e tendenzioso, a, si chiama Ideal Slim e non è una dieta sicura per la salute. Insomma, la conduttrice è stata, suo malgrado, vittima di un evidente caso di diffamazione.