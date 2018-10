Mandi Mandi choc: «Rovinato da Equitalia, non ho la casa. Vorrei lavorare»

ROMA - «Sono stato sommerso da cartelle esattoriali. La mia fidanzata mi ha lasciato, è morto mio padre. A un certo punto ho preso una brutta decisione. Ero a casa. Mi ha salvato un amico. Mi hanno ripreso per un filo. In quella casa non sono mai più tornato. Attualmente sono senza fissa dimora»., noto come Mandi Mandi, racconta il tentato suicidio a Domenica Live. E anche il tentativo di rinascita.«Non mi sono mai fermato. Ho scritto una canzone per i bambini ricoverati in reparto oncologico, vorrei portarla per Natale ai bambini, vorrei fosse un regalo. E ho scritto un programma per le persone anziane che sono sole, perché la solitudine è una brutta bestia».