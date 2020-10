Marco Mazzocchi torna in tv: ma quale RaiSport, la domenica a Quelli che il Calcio

Che fine ha fatto Marco Mazzocchi? Cominciavamo a pensare che da Seul non fosse mai tornato. O che forse, sconfitto a un passo dalla finale di Pechino Express assieme all’amico Max Giusti, girovagasse per l’Asia in cerca di passaggi, cibo e ospitalità per la notte come fosse ancora in gara l’unico Gladiatore contro Miccio e compagnia. Qualche diretta Instagram durante il lockdown ma tv nulla.

Tantomeno a Raisport, dove lo vedono come il fumo negli occhi e dove prima Gabriele Romagnoli, poi Auro Bulbarelli lo avrebbero "cortesemente" invitato a non farsi più vedere. Di Raisport, Mazzocchi, parla e malvolentieri solo su Twitter, quando gli utenti lo trascinano in polemiche con un altro Vicedirettore: e qui Mazzocchi alza la voce (collegato via internet da chissà quale foresta cinese) e grida:”io con questa Raisport non ho nulla a che vedere, lasciatemi stare!”.

Ora, tra un passaggio, un letto e un pasto a base di zampe di gallina pare abbia fatto ritorno in Italia. E ritorna anche su Raidue. Il sabato a parlare di mobilità sostenibile, Smart city, del futuro. Ma soprattutto la domenica, a Quelli che il calcio, a parlare del mirabolante mondo del pallone con ironia, come piace a lui. E come forse non piace più a questa Raisport.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Ottobre 2020, 18:17

