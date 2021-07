Marco Liorni , la domanda inaspettata a Reazione a Catena fa infuriare i fan: «Non è possibile...». Poco fa è terminata la puntata del quiz estivo di Rai1. A spuntarla, gli sfidanti dalla Sardegna, i Tre Ichnos, che hanno battuto i Belli de Zia. Ma proprio durante l'ultima catena, preludio del gioco finale l'ultima parola, è accaduto un fatto inaspettato.

Leggi anche > Il pranzo è servito, la concorrente "viola" il regolamento. Flavio Insinna furioso: «L'ho smascherata...»

Marco Liorni chiede a Martina, una componente della squadra sarda, di trovare il termine misterioso che inizia con la C, da associare a mortadella e gola. La concorrente gioca anche il jolly, ma nulla di fatto. Non le viene in mente niente. Spiega tutto Marco Liorni: «La parola era caramella. La cantavate da piccoli la filastrocca 'mortadella, caramella, mandarino, bacinella'?». Immediati i commenti increduli dei "reaioners" su Twitter: «Mai sentita questa filastrocca...». E ancora: «Ma non esiste...». E c'è chi ci scherza su: «La cantavano solo nel paese dell'autore...».

Il gioco prosegue. E si arriva all'ultima parola. I Tre Ichnos riescono a indovinare il termine misterioso "locale" e si aggiudicano 3.375 euro. Domani ci riprovano.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Luglio 2021, 21:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA