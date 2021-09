Marco Liorni , la domanda inaspettata a Reazione a Catena fa infuriare i fan: «Stavolta avete esagerato...». Pochi minuti fa, è terminata la puntata del quiz estivo di Rai1. Ancora una volta a spuntarla, i Fraintesi, da tempo campioni in carica. Oggi, però, i super concorrenti non sono riusciti a indovinare l'ultima parola. Ma secondo i follower, la colpa sarebbe degli autori. Andiamo con ordine.

Le parole a disposizione nell'ultimo gioco sono «bolla e pietra». Il termine da indovinare inizia con la sillaba "mo" e termina con la lettera "a". I Fraintesi, che hanno chiesto il terzo elemento, giocano per 28mila euro. I concorrenti tentano con «montagna». Ma la risposta è sbagliata. Svela tutto Marco Liorni: «Stasera la parola esatta era montatura».

Ma la risposta non soddisfa i follower. Immediati i commenti su Twitter: «Stavolta è tirata forte...». E ancora: «Ma pietra e montatura come si legano?». «Non ci credono neanche loro...». Per stasera nulla di fatto, domani i Fraintesi ci riprovano.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Settembre 2021, 21:02

