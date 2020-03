Marco Liorni parla di coronavirus a Italia Sì, il fuorionda imbarazzante dell'ospite: «Pensa che co***ni»

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Marzo 2020, 23:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi pomeriggio, durante la trasmissione condotta da Marco Liorni, uno degli ospiti sarebbe incorso in una gaffe.Come riporta il sito Gossip e tv, Marco Liorni, con il supporto di un video, stava ricordando le notizie più importanti della settimana sul Covid-19. Si parlava degli ultimi casi registrati al sud, dopo il grande esodo dal nord, in alcuni casi perfino con la febbre. Secondo il sito di spettacoli,Immediato sarebbe arrivato il rimprovero in diretta di Marco Liorni: «».