Marco Liorni , la domanda "imbarazzante" alla concorrente a Reazione a Catena. Fan increduli: «Lo ha chiesto davvero?». Stasera, su Rai1, il quiz estivo condotto da Marco Liorni. A sfidarsi, le Pignolette - campionesse in carica - contro le Madamadorè. Ma nel corso del gioco, accade qualcosa di inaspettato.

Leggi anche > Denise Pipitone, Piera Maggio si commuove a Vita in Diretta: «Queste persone sanno tutto». Matano reagisce così

Le due squadre devono indovinare la parola "bidonata", avendo a disposizione poche lettere. Una concorrente prova con "serenata", ma non è corretta. Allora, Serena delle Pignolette risponde: «Limonata». Neanche questa è esatta. Ma a quel punto, Marco Liorni ci scherza su: «Serenata, limonata... Mi viene da chiedervi, siete fidanzate voi due?».

Leggi anche > Edoardo Vianello e l'amore per la terza moglie a Oggi è un altro giorno: «Frida ha dedicato tutta la sua vita a me»

La battuta spiazza le due concorrenti e su Twitter piovono commenti. «Che intendeva Liorni con limonata?», chiedono ironici i follower. E ancora: «Ha chiesto se sono fidanzate per limonata...». Risate social. Il gioco continua, all'ultima parola arrivano ancora una volta le Pignolette. Le campionesse giocano per 1.594 euro, ma non indovinano la risposta esatta (stasera era 'farfallino', ndr). Domani ci riprovano.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Giugno 2021, 20:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA