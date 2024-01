Marco Liorni, l'addio commosso a Reazione a Catena (e una sorpresa): «Ho pianto come una fontana». Da stasera a L'Eredità

di Redazione web

Reazione a Catena va in vacanza. Ieri, lunedì 1 gennaio, è andata in onda l'ultima puntata di questa stagione, che ha visto la vittoria dei "Dai e dai", il trio di livornesi che si sono aggiudicati il torneo dei campioni. Ed è stata anche l'ultima puntata di Marco Liorni alla conduzione del programma (che dalla prossima edizione dovrebbe passare in mano a Pino Insegno). Da stasera il conduttore romano sarà alla guida de "L'Eredità", il quiz show di punta della Rai.

Liorni: ho pianto come una fontana

Congedandosi con il pubblico e con i collaboratori di Reazione a Catena, Liorni ha preparato una sorpresa, un "grazie" presentato come fosse l'ultima parola da indovinare: «Per chi mi ha supportato e sopportato».

Da martedì 2 gennaio comincerà una nuova avventura con la conduzione di L’Eredità. Un format collaudato che propone nuovi giochi, come "Tris" e "100" secondi, e nuove professoresse, Michelle Masullo e Naomi Buonomo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Gennaio 2024, 09:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA