Marco Columbro e il risveglio dal coma: «Non sapevo più chi fossi, ma grazie all'ictus mi hanno salvato»

Marco Columbro , ospite di “ BellaMa '” (Rai2 dal lunedì al venerdì dalle 15.15 alle 17) nella puntata di ieri martedì 29 novembre, ha raccontato a Pierluigi Diaco del suo risveglio dopo il coma , in seguito a un ictus nel dicembre del 2001.

Alba Parietti a Bellama: «Mi proposero di candidarmi al Senato, rifiutai. Ma non dirò mai chi è stato» VIDEO

Vladimir Luxuria a BellaMa: «Sono tornata a essere cattolica, prima non mi sentivo degna»

Il coma

«È difficile da spiegare - ha esordito - ma ti senti frammentato. Non sapevo più chi fossi. Poi non riuscivo a fare cose banali, come saltare a piedi uniti, e parlavo rallentato: ero preoccupato di non poter tornare a fare teatro». Il conduttore e attore ha continuato: «Ho dovuto imparare nuovamente a fare tutto: la barba, camminare, usare le posate, come fossi un bambino che nasce in un corpo da adulto, ma con la mente a pezzi. Grazie a quell'ictus, però, i dottori hanno scoperto un aneurisma che avevo nel cervello e che probabilmente mi sarebbe stato fatale».

Alex Britti a Leggo prima del tour "Sul divano": «Dopo il lockdown ho solo voglia di fare concerti e stare con la gente» https://t.co/4bgAxoB9Dl @leggoit @davidedesario @ALEX_BRITTI — Leggo (@leggoit) November 30, 2022

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Novembre 2022, 10:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA