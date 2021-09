Marco Carrara torna in tv con la nuova stagione di Timeline Focus: «Racconterò la diversità e la ricchezza del web»

Marco Carrara torna con la nuova stagione di Timeline Focus: «Racconterò la la diversità e la ricchezza del web». Dopo il successo della scorsa stagione, anche quest’anno Marco Carrara ripercorrerà la linea del tempo dei social. Sabato 11 settembre, alle 10.30 su Rai 3.

Sabato 11 settembre, alle 10.30 su Rai 3, parte l’edizione 2021-2022 di “Timeline Focus” con Marco Carrara: social: verranno raccontate le storie virali, ospitati i personaggi più seguiti sul web e commentate le notizie più dibattute in rete in compagnia di grandissimi ospiti.

«Quest’anno - ha rccontato Carrara - mi piacerebbe raccontare i social non solo in quanto fabbrica di hate speech, ma anche come serbatoio di capitale umano straordinario. Mi piacerebbe portare in studio tutta la diversità e la ricchezza che popolano il web, raccontare ancora di più le storie che nascono e si sviluppano sui social, quelle storie che in America vengono definite “larger than life”: sono storie di gente comune, all’apparenza piccole, ma che in realtà sono grandi, giganti. Una promessa? Non ospiterò i veri protagonisti della rete, i più presenti. Gli influencer? No, i politici»,

“Timeline Focus” nasce dal progetto digital “Timeline”, primo esperimento del genere in Italia, una striscia web condotta da Marco Carrara per tre anni in diretta su Raiplay, Facebook, Twitter/Periscope e YouTube Rai, ottenendo oltre 15 milioni di views totali.

