Marco Camisani Calzolari: «The Late Digital Show: al via il live con ospiti e pubblico "virtuale"»

«Non chiamatelo mondo virtuale… non è un videogame! Questo è il mondo reale». Marco Camisani Calzolari, iniviato di Striscia la Notizia e divulgatore di comunicazione digitale, lancia il “THE LATE DIGITAL SHOW”, il primo digital show interamente live da un studio virtuale creato ad hoc e trasmesso in diretta su Facebook e in contemporanea su Instagram e YouTube.

Il primo appuntamento è per questa sera a partire dalle ore 21.30: un nuovo “esperimento digitale” che andrà “in onda” tutti i lunedì, durante il quale MCC affronterà vari temi legati al mondo digital insieme ad ospiti e un pubblico “in studio”.

IL PUBBLICO

Per chi volesse partecipare come pubblico infatti, stasera, un’ora circa prima della diretta, Marco pubblicherà sui suoi social un post contenente un link Zoom che permetterà di collegarsi e di apparire all’interno dello studio virtuale.

Nel corso dei digital show settimanali ci sarà anche l’intervento di alcuni ospiti che saranno virtualmente presenti in studio anche se collegati a distanza.

Queste le rubriche della prima puntata: “Digital News”, “Digital Meme”, “Digital Business”, “L’oggetto fisico”, “Dark Web”, “Arte Digitale”, “Domande”, “Il Pensiero”.

Divulgatore, docente, scrittore e consulente, Marco Camisani Calzolari lavora nel mondo digitale da 25 anni. Insegna Comunicazione Digitale all’Università ed è autore di diversi saggi sul marketing e la comunicazione digitale. È consulente per grandi aziende ed è un pioniere del settore dal 1994. Dagli anni 90 divulga cultura digitale attraverso i mass media. Dal 2017 a Striscia la Notizia parla di digitale con diversi temi trattati in modo semplice e diretto: dalle truffe online alle app utili, dalle fake news alle ultime novità legate al mondo digitale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Aprile 2021, 20:40

