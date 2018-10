di Valeria Arnaldi

Domenica 21 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Riflettori accesi, ancora una volta, a Domenica Live sul titolo di. Stavolta a parlare è l’ex marito.«Siamo ancora sposati, non ci siamo più visti e non abbiamo firmato ancora il divorzio. Sono due anni che non la sento. Ci siamo sposati nel 1999».La domanda diè diretta: Daniela Del Secco è marchesa?«Fino a quando siamo stati sposati, ossia al 2006 - risponde l’ex marito - non era marchesa. Non so cosa può aver fatto dopo. Quando ci siamo sposati, vendeva dei prodotti di dermocosmetica, poi ha continuato a venderli».I genitori erano nobili?, domanda Barbara D’Urso.«A me non risulta. Non si è mai parlato di questa Marchesa. Nessuno la chiamava Marchesa. Aveva un centro di medicina estetica a Catanzaro e uno a Milano. Non faceva la massaggiatrice. Faceva vedere la bontà dei prodotti e le persone li acquistavano».L’ex marito però afferma di essere nobile: «Io discendo da una famiglia di baroni. Non so se perché lei abbia usato marchesa, invece di barone. Il titolo di marchese è più di barone. Non so cosa pensare. Sicuro mia moglie non è marchesa. Non so cosa è successo dopo il 2006. Forse lei voleva sposarsi un marchese quando mi ha chiesto il divorzio, non so».