Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli aspettano un bambino, l'annuncio a Verissimo: «Ecco come lo chiameremo»

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli diventeranno presto genitori. Lo avevano annunciato qualche settimana fa, ma oggi è arrivata una nuova rivelazione a Verissimo.

Leggi anche > Barù a Verissimo: «Al Gf Vip solo per i soldi e perché odio il Natale». E Silvia Toffanin ribatte così

I due ballerini, prima concorrenti e poi professionisti ad Amici, a Silvia Toffanin hanno rivelato diversi dettagli sulla dolce attesa di Giulia. La futura mamma ha spiegato: «Sono entrata nel secondo semestre, ma non dico il mese perché ho deciso di continuare a ballare e magari tante persone non possono capire la mia scelta. Ho superato il momento più delicato, quello del primo trimestre. Ora posso continuare a ballare e ad essere tranquilla e serena».

La gravidanza è arrivata in modo totalmente casuale: «Ci è cambiata la vita in un secondo, in modo inaspettato. Per noi è stata una sorpresa, lo abbiamo scoperto il 30 dicembre. Avevo un ritardo importante, ma nel mio lavoro è una cosa comune, tra ballerine ed atlete. Non ero preoccupata, pensavo fosse una questione di stress e non pensavo di essere incinta, così dissi a Marcello, quasi scherzando, di andare a comprare un testi di gravidanza. Se avessi avuto la sensazione di essere incinta, avrei comprato io quel test e lo avrei fatto di nascosto». E invece, come racconta Marcello, le cose sono andate diversamente: «Non immaginavamo di aspettare un bambino, tanto che, per scherzare, mentre Giulia faceva il test ho chiamato mia madre e lei lo ha scoperto subito. L'emozione è alle stelle, sto veramente volando e quando me lo chiedono, io mando l'emoticon di Saturno. Cerco di non farmi domande sul futuro, non so cosa ci riserverà».

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta rivelano anche il sesso del nascituro: sarà un maschietto. E Giulia spiega: «Ci tenevo tanto che fosse maschio, l'ho sentito subito. Il nome? Ne abbiamo pensati diversi, sicuramente sarà doppio e il secondo nome sarà femminile, perché volevamo che lo accompagnasse sempre una certa sensibilità».

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Marzo 2022, 18:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA