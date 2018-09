Radio Rock 106.6 è riuscita ad intercettare Marcello Foa, nel giorno della sua nomina a presidente della Rai. Il giornalista - eletto grazie ai determinanti voti di Forza Italia -, si è simpaticamente prestato ad un’improvvisata prova canora con il karaoke reporter Dejan Cetnikovic.



Sicura la scelta del brano, caduta su “Una donna per amico” di Lucio Battisti, così come il commento che ne è seguito: “La Rai sarà più intonata di me, più vicina ai giovani e che sappia svolgere a 360°, con tutti gli italiani, il suo ruolo di azienda culturale e di modello di informazione oggettiva e neutrale”. Foa ha poi tenuto a rassicurare l’inviato dell’emittente radiofonica: “Sarà una Rai ‘rock’. Se vuoi conquistare i giovani per forza devi dare brio alla tua vita”.

