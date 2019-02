Ora o mai più, scontro tra Red Canzian e Marcella Bella: «Non sei un signore...»

Ultimo aggiornamento: 13:07

"Ora o mai più" festeggia il successo di pubblico dopo i dati apparsi questa mattina. La trasmissione di, ieri in prima serata su Rai1, è cresciuta rispetto alla settimana scorsa raggiungendo quasi 3 milioni e mezzo di spettatori (3 milioni 489 mila) e il 17.5 di share. Ma non sono i numeri a tenere banco tra le timeline delle pagine social. Piuttosto lo scontro, titanico, tra due grandi della musica leggera italiana.Red Canzian aveva appena proposto la sua "Stare senza te" con l'allieva Jessica Morlacchi. Una canzone molto importante per l'ex dei Pooh, scritta per sua moglie presente proprio tra il pubblico. Dopo il "9" di Toto Cutugno, è toccato a Marcella Bella dare il suo giudizio. "Non sono d'accordo con Toto Cutugno. Di solito lei è molto brava, ma ha cantano una canzone che io non avevo mai sentito prima...". Il pubblico reagisce immediatamente. Fischi e buu contro la "Bella" di Ora o mai più: "Giuro, non l'ho mai sentita dico la verità. Mi è sembrata alquanto sdolcinatella, però ho dato lo stesso un bel voto per lei che canta bene ovvero 7".Finisce qui? No, ovviamente. "Mi aprite il microfono?". Red Canzian suona la trombetta dell'assalto. All'autore di Treviso non basta il buon voto: "Vedi Marcella, io ti voglio dire una cosa: credo che l'uso della nostra vita debba essere speso anche dopo che la nostra vita è finita. Di sicuro di te resteranno le canzoni, bellissime, che tuo fratello ha scritto. Di sicuro non resterà questa tua maniera di essere così...". E vai con l'applauso. La gente è col "Rosso": "Restare così aggrappata a delle cose che non assomigliano assolutamente alla musica. Pensi sempre alle strategie...".Ci siamo, scatta la lite. A dare il via al duello, il dito sguainato di Marcella Bella: "Tu pensi alle strategie, lo hai dimostrato!". L'indice punta Canzian che, passo dopo passo, si avvicina al banco della giuria: "Sei scesa dal palco prima facendo 'Tu, tu, tu... accusandoci". Il riarrangiamento dei Gazosa non sfugge agli esperti musicali ma qui non si tratta di note. Questa è una guerra che va avanti dall'inizio del programma.MB: "Avete fatto una strategia vergognosa"RC: "Ti prego Marcella, fai la brava".MB: "Sono siciliana, sono una passionale e metto tutta questa passione ogni volta che dico qualcosa. E ho il senso della giustizia che forse tu non hai e non sei stato neanche un gran signore".Red Canzian ha dalla sua il pubblico che, tra cartelloni e mormorri prova a zittire l'eco che arriva dalle montagne verdi: "Se dici che questa canzone non l'hai mai sentita, hai abitato all'estero. Questo è un singolo che ha tirato un album che ha venduto tante copie". "Mica posso conoscere tutte le canzoni dei Pooh, è poi non mi piace".Bene, finisce qui. Anzi no: "E comunque non sei un gran signore". Tac!, come direbbe Franco Califano. Alla prossima sfida.