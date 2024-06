Maratona Mentana, Rita Dalla Chiesa critica quelle immagini: «Pazzesco ciò che vediamo». Cosa è accaduto VIDEO

La classica Maratona di Enrico Mentana è un appuntamento imperdibile di ogni tornata elettorale ma, oltre a tenerci aggiornati in diretta sui risultati degli scrutini, offre anche uno spaccato del paese certe volte assolutamente drammatico: è quello che è accaduto, ad esempio, con il commento di Rita Dalla Chiesa che fotografa direttamente la situazione di Roma. A fare discutere non è certo il risultato delle elezioni europee nella capitale, quanto piuttosto su quello che è stato mostrato su La7 riguardo ad alcuni seggi della Città Eterna. Ma cosa ha 'denunciato' sui social l'ex conduttrice di Forum? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Photo credits: Kikapress, Shutterstock; Music by Korben MkDB



LEGGI ANCHE:-- Enrico Mentana perde la pazienza in diretta: 'togli quell'imbecille da dietro'. Cosa è successo durante una diretta di Maratona Mentana

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Giugno 2024, 07:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA