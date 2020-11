di Emiliana Costa

Morto Maradona . La notizia arriva a Pomeriggio 5, Amedeo Goria scoppia in lacrime: «Ha fatto grande il Napoli e l'Argentina». Pochi minuti fa, è arrivata in diretta la notizia della morte improvvisa di Diego Armando Maradona, scomparso a 60 anni per un arresto cardiorespiratorio, secondo quanto riportato dal quotidiano argentino Clarin.

Leggi anche > Morto Diego Armando Maradona, aveva 60 anni: arresto cardiorespiratorio in casa

Barbara D'Urso commossa dà la notizia. «Suo figlio - dice - Diego Armando Junior è una nostra creatura». Ospite in collegamento, Amedeo Goria che si commuove fino alle lacrime: «Ho un ricordo molto intimo legato a Maradona, una foto dei miei genitori, di Maria Teresa Ruta insieme a lui. Ha fatto grande il Napoli, l'Argentina. Diego Armando si assentava dagli allenamenti, si allenava due volte alla settimana, ma difendeva sempre i più deboli».

Al telefono, il commento di Matteo Dotto, giornalista e amico del campione scomparso: «Era in convalescenza nella sua casa di Buenos Aires, era con la figlia Giannina. Sei ambulanze si sono precipitate, è stato un arresto cardiorespiratorio».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Novembre 2020, 18:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA