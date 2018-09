Mara vince il primo round contro la D'Urso

di Marco Castoro

Venier-D'Urso, sfida all'ultima casalinga

sfiorando una media di 5 milioni di spettatori. Solo il 10% per il Wind Summer Festival di Canale 5. Su La7 Miss Italia non arriva al 2%. Un buon 8% sia per la Domenica sportiva sia per Pressing andato in onda a notte fonda.La sfida in contemporanea è stata vinta nettamente da Mara che ha riconquistato tutto il pubblico perduto l’anno scorso dalle sorelle Parodi. Sia nella prima, sia nella seconda parte Domenica In è stata sempre al di sopra del 16% di share e abbondantemente oltre la media di 2 milioni di spettatori. La d’Urso il 16% l’ha raggiunto soltanto dopo le ore 18 quando ha avuto Matteo Salvini come ospite. Ma la Venier già non c’era più, avendo concluso prima. Da notare che le due signore della domenica hanno ospitato in avvio Romina Power (Mara) e Loredana Lecciso (la d’Urso). Quindi in questa specie di referendum, il pubblico ha scelto Romina.