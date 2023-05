Mara Venier: «Ecco i segreti della zia. Odio i falsi, li sgamo immediatamente dallo sguardo»

Mara Venier a tutto tondo. La conduttrice, con il sorriso che la contraddistingue, racconta i suoi segreti di una carriera sempre in ascesa che, da anni ormai, la vede conduttrice inamovibile di Domenica In. Una carriera che non può dimenticare le origini. Zia Mara, infatti, racconta la vita con quella saggezza popolare che solo una mamma può infondere...

Mara Venier: ecco i segreti della zia

In una lunga intervista a Paolo Graldi del Messaggero, Mara Venier racconta il suo passato e i segreti di quella che, ormai, tutti conoscono come Zia Mara. «Ho imparato dalle mie origini - racconta la conduttrice di Domenica In -. Mia mamma è stata il maestro di vita.

Gli aneddoti da raccontare della sua infanzia a Venezia sarebbero tanti, ma la frase che non dimenticherà mai di sua mamma è: «Mara va a tourè il papà. Che significa, vai a prendere papà». Mara ricorda di aver avuto 5, massimo 6, anni e di aver sentito quella frase ogni giorno. Andava a prendere suo padre che, dopo lavoro, si fermava in un'osteria con i colleghi. Lo andava a prendere e mano nella mano tornavano a casa.

La mamma per lei è sempre stata importantissima, anche se poi, la forza l'ha sempre trovata in se stessa e nelle sue forze. E i suoi saluti, divenuti celebri a Domenica In, quando era malata di Alzheimer che la Rai non voleva ma, una volta scoperta la malattia della madre, l'hanno invogliata a continuare.

E infine, finalmente, dice chi è davvero Zia Mara: «Una donna allegra, malinconica, tormentata, sognatrice e concreta»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Maggio 2023, 10:06

