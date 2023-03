Mara Venier, la risposta all'hater diverte tutti: «Io mi faccio i ca** miei. Ciao tesorino»

Mara Venier esplisiva. Non resta in silenzio la Zia più amata d'Italia che, di fronte a chi continua ad attaccarla pubblicamente per qualsiasi cosa risponde a tono. L'ultima critica risale a questa mattina, quando la conduttrice di Domenica In ha annunciato su Instagram che questa sera parteciperà al programma di Loretta Goggi "Maledetta primavera". Ed ecco che subito tra i commenti, spunta un hater che scrive: «Pure??». Ed ecco puntuale la stoccata di Mara.

Cosa ha risposto Mara

Zia Mara non ha esitato a commentare e ha scritto: «Pure?? Sì pure da Loretta... e poi pure a Domenica in...e mi hanno pure dato due puntate in più .. si finisce 11 giugno a Napoli... e faccio pure la testimonial di Poste Italiane per l'energia.. e pure la testimonial di Luisa Viola e mi faccio pure i ca** miei ! Ciao tesorino». Pioggia di like e supporto per Mara che ha divertito tutti con la sua risposta diretta e ironica, confermandosi la regina della Rai.

