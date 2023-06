Mara Venier, la frase misteriosa a Teo Teocoli: «Chissà se ci sarò l'anno prossimo». Il futuro a Domenica In

di Redazione web

Mara Venier vuole lasciare la Rai? Questa è l'ultima indiscrezione che oggi trapela dagli studi di Rai 1 durante Domenica In. Ospite al programma Teo Teocoli a cui la conduttrice confessa: «Chissà se ci sarò l'anno prossimo con Domenica In». Il saluto di Mara Venier non è ufficiale, ma la conduttrice si dice già da tempo stanca di condurre e ha manifestato la volontà di dedicarsi ad altri progetto. Vediamo insieme cosa ha detto.

Domenica In, Mara Venier alla mamma di Alessandro Impagnatiello: «Suo figlio è un mostro»

Domenica In, Massimo Modugno racconta il padre Domenico: «Era una coperta per me. Ho superato la sua morte ma ho sofferto di solitudine»

Mara Venier a Domenica In ha confessato con un po' di dispiacere: «Chissà se ci sarò l'anno prossimo con Domenica In. Non so se sarò ancora qui nella prossima stagione. Vedremo». La conversazione con l'ospite della puntata di oggi Teo Teocoli arriva con un po' di amarezza da parte della conduttrice: «Non so se ci sarò, ma nel caso mi farà piacere se sarai con me a Domenica In», conclude.

Già mesi fa, Mara Venier ha rilasciato un'intervista al settimanale Di Più in cui ha ammesso: «Non sto pensando di ritirarmi dalla tv ma solo di smettere di condurre Domenica In, che mi impegna per un anno intero per passare a programmi che mi impegnino di meno».

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Giugno 2023, 17:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA