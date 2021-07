Mara Venier in ospedale preoccupa i fan: «Chissà quando finirà»

Mara Venier è ancora una volta in ospedale. In un video su Instagram la conduttrice di Domenica In ha riversato tutta la sua frustrazione per il problema facciale scatenato da un intervento ai denti andato storto. Un incubo che dura da circa due mesi e che le ha dato non poche preoccupazioni.

Leggi anche > Promossi e bocciati della tv: bene Europei e Maneskin, male Primo Maggio e Partita del cuore. Pit stop per Ventura

Mara Venier in ospedale

La conduttrice ha varcato le porte del Policlinico Umberto I di Roma nelle scorse ore da come si evince dalle immagini nelle stories. La Venier non ha fatto sapere se si tratta di una visita o dell'ennesima operazione al volto, ma si chiede «eccomi ancora qua, chissà quando finirà» con un tono che lascia trasparire tutta la stanchezza.

Mara Venier in ospedale, il problema

Il recupero, dunque, sembra lontano. Un impianto dentale mal riuscito le ha procurato la lesione di un nervo e la conseguente paresi facciale. «Faccio fatica a riprendermi - aveva confessato al Corriere della Sera la presentatrice - Devo solo pregare Dio che il nervo possa sistemarsi da solo, e che non ci sia bisogno di un intervento di microchirurgia».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Luglio 2021, 16:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA