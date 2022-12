Mara Venier negativa: «Dopo due test corro a registrare Domenica In»

Mara Venier è negativa. La conduttrice televisiva che proprio ieri aveva annunciato di essere risultata positiva al test per il Covid-19, ha annunciato sulla sua pagina Instagram che è negativa e che sarà pronta per la puntata speciale di Domenica In a Natale.

Nelle scorse ore, quando si parlava del rischio di far saltare la puntata, Mara aveva fatto capire che non sarebbe comunque mancata e che avrebbe condotto da remoto la trasmissione per garantire la sua presenza al pubblico. Dopo diversi giorni in cui si è mostrata malata la Venier è risultata positiva al Covid, ma a meno di 24 ore dal primo test negativo ora è arrivata la negativizzazione.

«Stamattina ho fatto due tamponi per sicurezza», spiega la zia Mara sui social, «ma sono negativa, quindi ora corro a registrare la puntata». Il primo pensiero per la conduttrice è verso il suo pubblico, e anche se nei giorni scorsi è stata male, come ha sempre fatto nel corso della sua carriera, non molla la presa.

