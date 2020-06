Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Giugno 2020, 18:59

Mara Venier interviene a gamba tesa, forse meglio "con una spallata" visto il suo infortunio al piede, per difendere i tifosi del Napoli. Soprattutto quelli scesi in piazza per festeggiare la Coppa Italia vinta ai danni della Juventus . Tantissime polemiche per gli assembramenti che hanno visto migliaia di persone protagoniste nella notte del trionfo degli azzurri.Mara Venier, durante Domenica In, si è espressa sinceramente durante la diretta del suo show in onda su Rai Uno: «Sono tifosa del Napoli, e quindi di parte, ma dico che sarei scesa in piazza anche io per festeggiare dopo una vittoria simile. E sono certa che lo avrebbero fatto in qualsiasi parte d'Italia. Sì, mi sarei tolta la mascherina e mi sarei buttata pure io insieme a loro. So che non è politicamente corretto ma il cuore ogni tanto deve uscire fuori...».