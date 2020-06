Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Giugno 2020, 13:53

La "zia" di Domenica In "svela" il piede dolorante ai suoi follower su Instagram ma li rassicura ancora una volta: «Ci vediamo domenica». La conduttrice sarà regolarmente presente in studio per la trasmissione di domenica 21 giugno nonostante, come ormai tutti sanno, i problemi al piede dopo un antipatico, e doloroso, infortunio casalingo.Un brutto spavento accompagnato dalla frattura al piede sinistro. Dopo la caduta e l'intervento immediato degli ortopedici, Mara Venier ha raccontato la sua disavventura ai suoi follower sui social. Oltre che ovviamente farlo in diretta televisiva dove, inquadrata dalle telecamere, ha condotto "Domenica In" con un'evidente ingessatura.