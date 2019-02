Mara Venier, gaffe su Shade: lo sfogo del cantante dopo Domenica in

Lunedì 11 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 09:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

FUNWEEK.IT - La puntata sanremese di Domenica In è stata piuttosto difficile da gestire per Mara Venier che ha fatto i conti con la diserzione di Ultimo, con qualche gaffe nei confronti di Shade e alcuni problemi con la scaletta. L'artista, interrogato dai fan su Instagram, ha risposto a tutte le curiosità senza filtri. Qualcuno poi ha sondato il terreno sull'assenza di Ultimo e neanche in questo caso Shade si è tirato indietro: "Noi ci siamo presentati a Domenica In e ci hanno fatto esibire con due ore di ritardo, sbagliando il mio nome e senza chiederci nulla sui nostri progetti, ma solo facendo gossip. Però poi è maleducato chi non si presenta…" Foto@Kikapress/GettyImages