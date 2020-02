Domenica In, Zia Mara gaffeur seriale: cancella Irene Grandi da Sanremo 2020

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Febbraio 2020, 08:17

Chi di noi non ha una vecchiaa cui vuole un bene dell’anima nonostante leo le dimenticanze che caratterizzano l’età che avanza? La zia dei telespettatori è. Il suo ritorno a Raiuno è stata una manna dal cielo per gli ascolti. Ha riscattato le sconfitte di Cristina Parodi e ha costretto Barbara d’Urso a posticipare l’entrata in scena della sua domenica. Purtroppo però può capitare che col passare degli anni si perda qualche colpo. Di settimana in settimana, o sarebbe meglio dire diDomenica In, zia Mara ne combina di tutti i colori.Gaffe su gaffe, dimenticanze, situazioni paradossali e caotiche che finiscono sì con la risatona della conduttrice, ma che spesso fanno saltare i nervi agli ospiti in studio. Nella domenica sanremese Rancore se ne sono andati infuriati perché la zia Mara aveva sperperato il tempo con i suoi cocchi, tralasciando gli altri ospiti. Per non parlare della gaffe sulle scuse diche il rapper non ha mai chiesto. Anche ieri zia Mara ne ha combinata un’altra delle sue. Aveva ospite Bugo che ha presentato come il primo della classifica (di quale classifica lo sa solo lei).L’orfano di Morgan ha detto che una delle sue canzoni preferite è stata quella di Irene Grandi. E sapete cosa ha risposto la conduttrice? «Ma Irene Grandi non c’era». D’accordo che la presenza della cantante toscana non sia stata certo indimenticabile, tuttavia lac’è tutta. Ma è finita con il risatone e con la giustificazione “ho la febbre”. Ora viene da chiedersi se la Venier ci fa o è proprio diventata così? Chissà forse dal suo lautoa puntata si potrebbero detrarre le gaffe. A meno che non facciano parte del gioco per far parlare di sé. In fondo Mara fa ridere e fa ascolti.