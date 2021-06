Mara Venier e la frecciatina in diretta al dentista che l'ha operata: «L'Italia eccellente per la sanità, ma non tutti»

Mara Venier inizia la puntata di Domenica In visibilmente provata da quanto accaduto nei giorni scorsi. La stessa presentatrice aveva spiegato sulla sua pagina Instagram di essersi operata ai denti, un intervento che ha avuto delle complicazioni e ha reso necessaria una seconda operazione che le ha comunque permesso di essere presente oggi in diretta.

«Stiamo ancora qui, grazie a tutti quanti», esordisce la Venier, «Io non riesco a nascondervi niente, ho difficoltà a parlare, come potete vedere. Sono stata operata due volte, sono andata da un dentista, qui a Roma, ma qualcosa non è andato bene», spiega, «Fortunatamente poi mi sono rivolta al professor Valentini, che mi ha aiutato e piano piano ne uscirò», dice. La faccia di Mara è pensierosa e non energica come sempre, mostra di essere stata provata da quanto accaduto negli ultimi giorni e non lo nasconde: «Piano piano mi riprenderò da quello che è successo, soprattutto dal punto di vista psicologico».

Rassicura i fan dicendo di stare bene e li tranquillizza qualora dovessero notare qualcosa di strano: «Potrei prendermi delle pause, ho qualcosa che mi da fastidio, ma sto molto meglio». Inizia quindi a parlare con il primo ospite della puntata, Sileri, dicendo di aver notato quanta buona sanità ci sia in Italia in questi giorni, però non manca la frecciatina, evidentemente proprio al dentista che ha effettuato il primo intervento: «Certo non tutti, ci sono delle brutte eccezioni».

