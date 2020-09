Mara Venier e la frecciatina a Barbara D'Urso: ecco la frase che non è sfuggita ai telespettatori

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Settembre 2020, 15:10

con unaIl programma si apre con lprotagonisti della nuova serie televisiva di Rai 1, l'Allieva 3. Prima di dare inzio alla puntata Mara Venier ricorda un collegamento con i due attori in pieno lockdown, andato in onda subito dopo l'interruzione del collegamento con Iginio Massari, proprio mentre svelava il segreto di una buona pasta frolla per la crostata.quanto la ricetta, piuttosto altalenante e incerta a causa dei problemi con il collegamento, avesse generato suspance e dopo mesi sono tornati tutti e tre a scherzare sull'argomento. Tra le risate spunta il comico Marco Mazzocca, che interpretà il ruolo della colf Ariel, e porta una crostata in studio, offrendola come omaggio agli ospiti.e lancia una frecciatina alla collega "concorrente" Barbara D'Urso, sottolineando che la crostata in questione è stata fatta «col cuore», ormai noto saluto della D'Urso in conclusione dei suoi programmi. Barbara già da tempo saluta il pubblico che la segue dicendo che il suo cuore è loro, dei suoi figli e poi del pubblico. Gli stessi ospiti in studio, sorridendo, hanno sottolieato la frase, così come Mara.Le due signore della domenica non hanno mancato la scorsa stagione televisiva di lanciarsi, più o meno direttamente, frecciatine ma anche saluti, spesso replicati proprio durante le dirette. Si è addirittura parlato di rapporti tesi e liti. Che anche la nuova stagione confermi le precedenti?