Mara Venier parla dopo l'incidente in studio: ecco come sta IL VIDEO

di

Dopo la brusca caduta di domenica scorsa, nel break pubblicitare di Domenica In, Mara Venier sembra essersi ripresa. La conduttrice è già tornata al lavoro ed è pronta a condurre una nuova puntata di Domenica In. In un video Instagram di poche ore fa si è mostrata sorridente e alle prese con uno spot: «Amici di Instagram mi sono ripresa… già sul set dello spot Telethon. Ci vediamo il 12 dicembre su Rai Uno in prima serata»

Leggi anche - Aveva sposato se stessa, ora chiede il divorzio: «Sono innamorata di un'altra persona»

Dopo l'incidente, Mara nazionale ha riportato un trauma distorsivo al piede sinistro e contusione alla fronte. Era dolorante quando è apparsa in video dopo la caduta, molte persone si sono preoccupate per lei, sia fan sia colleghi. Alberto Matano l’ha voluta, il giorno dopo, a La Vita in Diretta per farle spiegare le sue condizioni fisiche: in quella occasione, la Venier è stata rassicurante e ha detto di aver fatto tutti i controlli del caso, ma nessuna frattura per fortuna.

Poche ore fa, la conferma sui social: domenica riparità più carica che mai.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Novembre 2021, 21:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA