Mara Venier scherza a Domenica In: «Ormai mi baciano tutti, sono un'acquasantiera»

Mara Venier con la consueta buona dose di ironia a Domenica In. La conduttrice è stata protagonista di un divertente siparietto quando aveva ospite, negli studi Rai 'Fabrizio Frizzi', Stefano De Martino.

In studio viene mostrata una clip che ripercorre la carriera dell'ex ballerino, oggi conduttore televisivo. Non mancano le tante ospitate a Domenica In, e c'è anche un clamoroso bacio che Stefano De Martino e Mara Venier si erano scambiati in diretta qualche tempo fa. La conduttrice, a quel punto, scherza dopo la clip: «Ma sai che non ricordavo mica quel bacio? Scusami, ma ormai qui mi baciano tutti, sono diventata un'acquasantiera».

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Marzo 2022, 16:09

