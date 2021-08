Mara Venier, la frecciatina a Barbara D'Urso: «Non è vero che scelgono lei. È che io non li posso avere»

Le signore della domenica Mara Venier e Barbara D'Urso si contendono gli ascolti da anni, ma ora la conduttrice di Rai Uno svela un retroscena sulle interviste della collega-rivale di Domenica Live. Secondo quanto ha dichiarato i politici sulla Rai sono off limits ed è per questo che scelgono Canale 5.

Leggi anche > Arisa fuori da Amici, ecco i motivi dietro l'addio al programma

Mara Venier, la frecciatina a Barbara D'Urso

A ‘Gli Incontri del Principe’, il talk show del Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio, zia Mara ha raccontato perchè a Domenica In non può ospitare i politici. Molti l’hanno più volte contattata con la richiesta di auto-invitarsi nella trasmissione, ma non è stato possibile.

Mara Venier, la frecciatina a Barbara D'Urso

Poi la frecciatina a Barbara d’Urso: «Non come la d’Urso che intervista… la d’Urso dice scelgono me, non è vero Barbara che scelgono te. È che io non li posso avere, però con Barbara ci facciamo delle belle risate. Chissà quest’anno». Sui progetti televisivi futuri racconta che oltre a Domenica In in partenza il prossimo 19 settembre, condurrà Telethon 2021.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Agosto 2021, 19:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA