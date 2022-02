Mara Venier, battuta piccante con Achille Lauro: la conduttrice infiamma lo studio di Domenica In

Da quando Achille Lauro ha debuttato a Sanremo nel 2019, Mara Venier e il cantautore romano sono diventati più che semplici amici. Un rapporto di affetto e stima reciproca che la conduttrice ha ribadito anche ieri dallo studio di Domenica In.

Ospite della trasmissione di Rai1, Achille Lauro ha concesso un'intervista alla Venier in occasione della sua prossima partecipazione all'Eurovision Song Contest 2022 per San Marino. «Grazie alla scrittura ho conosciuto me stesso – ha confessato l'artista –. A 12 anni mia madre mi trovava sveglio di notte a scrivere. I ragazzi di oggi non sono educati a trovare qualcosa che amano. Siamo instradati a cercare quello che è più convenzionale. Ho seguito sempre il mio cuore. A un ragazzo direi di sbagliare e di concepire il fallimento».

Il clima in studio era così disteso e rilassato, che Mara Venier si è lasciata andare a una piccante confessione nei confronti dell’artista. «Probabilmente in un'altra vita sono stata tua madre, tua sorella. Io preferirei la tua amante». La dichiarazione della conduttrice ha lasciato a bocca aperta il pubblico, che ancora una volta ha potuto apprezzare la sincerità di Zia Mara.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Febbraio 2022, 18:37

