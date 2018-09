Venier-D'Urso, sfida all'ultima casalinga

Lunedì 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Del resto gli uomini a quell'ora guardano le partite. I temi affrontati e gli ospiti erano di gran lunga mirati a interessare il gentil sesso di un'età over e di estrazione casalinga di Voghera. In pratica l'identikit di chi si appassiona al triangolo Al Bano-Romina Power-Loredana Lecciso. Sta di fatto che la Venier a Domenica In ha ospitato Romina Power mentre Barbara d'Urso a Domenica Live ha intervistato la Lecciso, accompagnata dalla sorella Raffaella.A Canale 5 le Lecciso il Da-da-un-pa con il giudizio delle gemelle Kessler, mentre su Raiuno Romina e Mara si esibivano di un deprimente Ballo del Qua Qua. A seguire, nei due salotti si sono alternati gli altri ospiti, tutti quelli che stanno nel Pantheon della casalinga di Voghera.Dalla Venier, orfana della Lollobrigida costretta in ospedale, spazio a Luisa Ranieri e alla sua fiction La Vita promessa. Quando Domenica In ha chiuso i battenti, Barbarella ha calato l'asso Matteo Salvini. Quindi ci sarà un boom di ascolti alle 18, con la presenza degli uomini. Anche perché è sicuramente meglio sentir parlare di sicurezza e tasse piuttosto che dei tacchi a spillo di Malgioglio. Comunque Mara contribuirà a riportare su Raiuno una buona parte di quel pubblico salottiero che con le Parodi era emigrato dalla d'Urso.