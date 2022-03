Pierpaolo Pretelli assente da Domenica In, Mara Venier stuzzica i fan: «Per ora non c'è, ma chissà?»

Da tempo Pierpaolo Pretelli non è presente a Domenica In, tanto che in molti hanno pensato che Mara Venier non volesse più il modello in trasmissione. Ma ora sembra che la situazione abbia dei risvolti. Tutto parte da un messaggio pubblicato su Instagram, sotto un post della Zia nazionale, al quale la conduttrice ha risposto in modo criptico. «Ma perchè Pretelli non c'è più?» chiede un utente e Mara risponde: «Per ora non c'è.. ma chissà???».

Leggi anche > Ilary Blasi e Francesco Totti in crisi? «No, mio marito si fida delle persone sbagliate»

Nessuna spiegazione ulteriore, nè dettagli sul ritorno di Pretelli, almeno per ora. Il dissidio fra Mara e il modello è nato quando Pretelli aveva sottolineato, in una intervista a Verissimo, la necessità di svecchiare di Domenica In. Frasi che non erano certo passate inosservate alla conduttrice che fino a poche settimane prima aveva preso Pretelli sotto la sua ala protettrice.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Marzo 2022, 16:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA