Mara Venier signora della tv, resta a "Domenica In" e guadagna la prima serata: così la Rai risponde a "C'è posta per te"

Ziasi candida a diventare la signora della tv nella prossima stagione. Alla conduttrice verranno affidati" e un nuovo programma Rai dal titolo. Dopo il successo del contenitore domenicale, al quale è tornata dopo anni di assenza,punta su di lei per una trasmissione in prima serata che diventa la risposta a "C'è posta per te". La veneziana, inoltre, avrà anche un programma radiofonico tutto suo su Radio 2.sono stati presentati aconfermando l'intenzione dell'azienda pubblica di mettere le donne al centro della sua offerta. "Domenica In" ripartirà il 15 settembre con interviste, giochi e siparietti, mentre il nuovo programma andrà in onda il venerdì portando sul piccolo schermo le storie, i sentimenti, i desideri e le sorprese della gente comune. Nessuno scontro diretto con Maria De Filippi. Il suo show sarà su Canale 5 a partire da dicembre.E se al timone di "Domenica In" è stata confermata Mara Venier, per il dopo non ci sarà piùUn nuovo programma intitolato "A ruota libera" e condotto dasostituirà "La prima volta" della giornalista. Sarà questo "happening show" a competere con "Domenica Live" di