Mara Maionchi è positiva al Covid ed è stata ricoverata in un ospedale di Milano. Dopo Federica Pellegrini, si allarga il focolaio Italia's Got Talent. A darne notizie è la giornalista Selvaggia Lucarelli su Tpi, specificando che le condizioni della discografica, giudice di numerosi talent tv, non desterebbero preoccupazioni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Ottobre 2020, 19:44

