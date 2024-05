Mara Maionchi: «Folle che la Rai perda Amadeus, spero non facciano altri passi falsi»

di Dajana Mrruku

Mara Maionchi inarrestabile e senza peli sulla lingua. La "starlette di 83 anni", come si è definita lei stessa, non ha paura a dire quello che pensa, anche se spesso va contro corrente. Nelle ultime settimane il suo attacco a Tiziano Ferro non è passato inosservato e il loro botta e risposta ha incuriosito molte persone: secondo la produttrice, lui non ha dimostrato gratitudine nei suoi confronti, mentre lui l'ha "accusata" di avergli dato consigli molto forti che lo hanno reso ancora più fragile. Sembrerebbe che i due si siano chiariti dopo i vari botta e risposta e sono tornati ai loro impegni professionali.

Mara è stata impegnata con la conduzione dell'Eurovision, insieme a Gabriele Corsi e in merito all' ambiente Rai dove lavora da anni, ha rivelato di trovarsi bene, nonostante non abbia capito e compreso alcune scelte dei vertici aziendali.

Ma a cosa si riferisce?

Mara Maionchi, le parole su Amadeus

Mara Maionchi è schietta e diretta, anche se «a volte ha delle uscite indelicate», come dice Arisa (facendo riferimento a Tiziano Ferro, ndr.), ma sicuramente è vera. L'addio di Amadeus alla Rai ha sconvolto tutti, sia i grandi personaggi della rete pubblica che il pubblico stesso che non se lo aspettava.

Anche in quest'occasione, Mara non ha peli sulla lingua e, nell'intervista a La Stampa, rivela cosa ne pensa: «Folle che la Rai perda Amadeus, speriamo non facciano altri passi falsi». Un passo falso, quindi, quello della Rai nel lasciar andare via uno dei conduttori di punta, che ha riportato Sanremo a dati di ascolto incredibili nei 5 anni sotto la sua direzione artistica.

