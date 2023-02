Manuel Bortuzzo a Ciao Maschio: «Ho perdonato chi mi ha fatto male. In un certo senso...» VIDEO

Il nuotatore Manuel Bortuzzo, rimasto paralizzato dopo il tragico agguato a Roma del 2 febbraio 2019, che gli ha causato la paralisi degli arti inferiori, è stato tra gli ospiti di Ciao Maschio su Ra1, intervistato da Nunzia De Girolamo. Ed è tornato a parlare dei suoi aggressori, per colpa dei quali ha dovuto abbandonare il suo sogno e la sua passione, quella del nuoto.

«La tua bontà ha previsto anche il perdono di chi ti ha fatto male?», ha chiesto la De Girolamo a Bortuzzo, lo scorso anno tra i protagonisti del Gf Vip. «In un certo senso sì - ha chiosato il nuotatore - però quando penso a chi mi ha fatto del male, penso che la soluzione migliore sia quella di ignorarli e lasciarli perdere. Non mi cambia nulla maledirli, tanto per me non cambia assolutamente nulla. La mia condizione è sempre al stessa».

