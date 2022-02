'Mamma, posso fare il TikToker?', il primo libro di Miss Mamma Sorriso: «Racconto la mia storia»

Si intitola Mamma, posso fare il TikToker? il primo libro di Vanessa Padovani, meglio nota come Miss Mamma Sorriso. Edito da Mondadori Electa, il romanzo è in libreria dal 22 febbraio e racconta la storia di Vanessa, considerata una delle mamme più seguite, amate e social d'Italia. Fenomeno tutto italiano, Vanessa - su richiesta insistente del figlio - ha deciso tre anni fa di indagare e approcciarsi all'allora mondo di musical.ly (oggi TikTok) scaricando l'app. Comincia così per gioco l'avventura di Vanessa, una mamma come tante che - nata analogica - diventa per necessità e per amore dei propri figli digitale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Febbraio 2022, 11:46

