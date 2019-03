di Silvia Natella

si racconta adopo aver vinto il«Questa - spiega ail cantante classe 1992 - non è solo la mia vittoria, ma anche quella di mia madre che ha fatto sacrifici come me». L'artista, nato a Milano, è figlio di una sarda e di un egiziano, ma dopo la separazione dei genitori è cresciuto lontano dal padre. Al rapporto con la figura paterna è ispirata la canzone vincitrice della kermesse sanremese "Soldi".«Più che dal dolore - aggiunge - le mie canzoni arrivano da una riflessione, non ho mai sentito troppo questa mancanza. Non mi sono mai sentito solo perché c'erano sempre parenti intorno a me. Ho sentito mio padre dopo il Festival e mi ha fatto i complimenti. Abbiamo riallacciato un mini rapporto già da qualche anno. Alla fine non è stato proprio un abbandono perché ci siamo visti nel corso degli anni, ma io sono sempre stato con mamma e non mi sono mai sentito abbandonato o ferito».Sulle sue origini sottolinea di essere nato a: «All'inizio le domande erano dettate dalla curiosità, ma dopo un po' ti stanchi a dover ribadire che sei italiano». Mahmood, all'anagrafe Alessandro, fonde il genere trap con quello cantautoriale, la musica pop italiana con quella araba. Tra le nuove proposte sanremesi nel 2016, è stato anche autore di alcune delle canzoni più belle degli ultimi anni. «Scrivo da quando avevo 18 anni, il mio è stato un percorso lungo». Da giovane lavorava in un bar e il pomeriggio studiava pianoforte.