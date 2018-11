Mistero sul malore di "Al Bano" prima di Domenica Live di settimana scorsa, la testimonianza di Loredana Lecciso a Barbara D'Urso

Domenica 11 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«C’è stato un fraintendimento».chiude così il “giallo” sull’assenza dinella scorsa puntata di. Tanto atteso in trasmissione, il cantante, infatti, non si è presentato, né ha mandato messaggi, facendo solo sapere di aver avuto un malore. «Il malore c’è stato», conferma Loredana Lecciso ma poi è rapidamente rientrato. Il silenzio però ha fatto crescere la preoccupazione.«Io quella domenica, ero a casa in campagna da un’amica dove il telefonino non prendeva, mi sento anche io in colpa, perché so che mi avete cercato - dice- In cinquant’anni di professione non gli è mai accaduto di venire meno a un impegno. I medici sono stati eccessivamente scrupolosi».però sottolinea che Al Bano avrebbe potuto e dovuto mandare notizie. Nel pomeriggio, infatti, ha preso l’aereo per tornare a casa: «Se hai la forza di prendere un aereo per andare a Cellino, puoi mandare un sms e avvertire, io ero davvero spaventata».Loredana Lecciso prova a difenderlo: «Sai magari lui non vedendo la diretta, non sapendoti preoccupata, forse non ha chiamato perché non ti voleva disturbare».La conduttrice sottolinea: «Se tu non vieni, per educazione, per carineria, mi avverti, avverti il mio pubblico. Ci ha contattato il giorno dopo ma noi quella domenica non abbiamo saputo nulla»,Ora il cantante è in Cina per una serie di concerti. Barbara D'Urso gli rinnova l'invito in trasmissione al suo rientro.