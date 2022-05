Eurovision 2022, Mahmood e Blanco giocano con la luce: i loro look stregano il palco

di Elena Fausta Gadeschi

L'attesa è finita. Finalmente canta l'Italia e il pubblico dell'Eurovision 2022 impazzisce. Mahmood e Blanco, diversi come il giorno e la notte, per la loro 'Brividi' sfoggiano due look monocromatici e genderless sulla falsariga di Sanremo.

Se Mahmood sceglie per il gran finale un doppio petto nero dalla linea rigorosa firmato Prada, Blanco veste una mise preziosa di Pierpaolo Piccioli. Il direttore creativo di Valentino disegna per lui un pantalone e una blusa con incrostazioni argentate, che avvolgono in un fascio di luce il palco e stregano il pubblico di Torino.

La canzone parla di «cieli di perle» e «bici di diamanti», e i due artisti la incarnano alla perfezione. Comunque vada, emozione pura.

