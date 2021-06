Magalli contro la sorella, la testimonianza al processo: «Ha rubato l'eredità di nostro cugino»

Giancarlo Magalli testimonia contro la sorella Monica e in favore del cugino. La questione di famiglia è legata all'ingente eredità lasciata da una zia e per la quale la sorella del conduttore de "I Fatti vostri" è stata denunciata dal cugino che l'accusa di averlo spogliato di un patrimonio da centinaia di migliaia di euro. A darne notizia è Adelaide Pierucci sul Messaggero.

Magalli ha cercato personalmente di fare luce sulla vicenda raccogliendo indizi e registrando telefonate che sono poi finite in procura e delle quali ha reso testimonianza in tribunale, schierandosi dalla parte del cugino. «Chiesi prima conto a mia sorella su questo accuse di mio cugino. Ma lei mi ha risposto in maniera non convincente. Mi disse che era stata la zia in una lettera a disporre del patrimonio di mio cugino in suo favore dietro alla promessa di starle sempre vicino». Ma la sorella non dispone più di questa lettera, e il conduttore ha cercato di capire meglio la vicenda anchee parlando con il cognato, ma anche questa conversazione non ha fatto che avvalorare la sua posizione a favore del cucino. Ora spetta al giudice decidere se le telefonate registrate da Magalli finiranno agli atti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Giugno 2021, 10:12

