Made in Sud: la sigla del programma Rai è già tormentone. Con Rocco Hunt, Edoardo Bennato e Fabio Ricciardi con i cori di Antonio De Carmine "Principe"

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Aprile 2020, 14:00

In attesa della nuova stagione, esce il 24 aprile “Made In Sud” (su etichetta Tunnel Produzioni) in versione integrale, la sigla dell'omonimo format televisivo di successo prodotto dalla Tunnel Produzioni di Nando Mormone insieme alla Rai e in onda in prima serata su Rai 2.Una nota di spensieratezza in questo periodo che ci vede fronteggiare la situazione legata alla diffusione del Covid-19, in cui senz’altro c’è bisogno di contenuti, creati attorno alla musica e agli artisti che la producono e la interpretano, così come dell’allegria e della positività dei comici e conduttori dello show che in questi anni ha portato la comicità e l’estro del Sud in tutta Italia.La città di Napoli, con i suoi colori, i suoi quartieri e l’anima della sua gente, sono tutti nel brano “Made in Sud”, canzone di Frank Carpentieri con i featuring di un trio di artisti di eccezione, ma soprattutto inedito: Franco Ricciardi, Rocco Hunt e Edoardo Bennato con i cori di Antonio De Carmine “Principe”.Scritta da Frank Carpentieri, Nando Mormone e Antonio De Carmine, con il contributo di Edoardo Bennato alla strofa da lui cantata.Il singolo è divenuto rapidamente un tormentone tra i giovanissimi e non solo durante la scorsa stagione televisiva, ma non era ancora stato pubblicato ufficialmente. Il videoclip del brano, alla sua pubblicazione, ha subito accumulato centinaia di migliaia di visualizzazioni e vede la partecipazione di tutto il cast del programma. Con la regia di Peppe Chirico, da un’idea di Frank Carpentieri, Mario Esposito e Nando Mormone, unisce scene girate durante le prove dello show comico, con tutti gli artisti del cast di Made in Sud ma anche tutti coloro che lavorano nel dietro le quinte, nonché gli autori e lo staff della redazione. Il ricavato della diffusione del brano sui digital store andrà in beneficenza per il progetto “Il Pacco Sospeso ... buono buono” promosso da Trame Africane Onlus di Pasquale Coppola con il sostegno della associazione Massimo Borrelli Voglio il Massimo ONLUS per la donazione di pacchi con beni alimentari di prima necessità per famiglie bisognose durante l’emergenza da Covid-19.