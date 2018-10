di Marco Esposito

raddoppia. Infatti, lo vedremo nuovamente al cinema, ma in versione doppiatore, dal prossimo 18 ottobre con, e poi in televisione, a novembre, in un vero e proprio ritorno alle origini in una trasmissione con la Gialappa’s Band.è un film assolutamente divertente ma “scorretto”, nonostante la contemporanea presenza nel film di umani e pupazzi possa far pensare ad un film per bambini «Non portate i vostri figli a vedere questo film - scherza Marcello Macchia in arte Maccio Capatonda - a meno che non siano molto precoci». Il lungometraggio racconta le vicende di due detective alle prese con un serial killer che sta uccidendo tutti i componenti del cast de L’allegra combriccola, un amatissimo show di pupazzi degli anni 90. Maccio doppia il pupazzo detective, Phil Phillips. «Mi è piaciuto molto farlo - spiega - il film è un noir, per me è la seconda esperienza da doppiatore, dopo quella di Angry Birds».«Presto. Tornerò a novembre, anche se le date non sono ancora certe, in un programma della Gialappa’s Band»«Vero. Ho iniziato praticamente con loro, con Mai Dire Lunedì. Io dovrei fare due clip comiche a puntata»«Nella prima pillola tornerò sicuramente a fare dei trailer, è un modo di fare comicità a cui sono particolarmente legato».«Posso dirti che il taglio sarà più documentaristico, più giornalistico».«Direi Mariottide, per la sua grande capacità di essere un perdente. Ma tra i miei trailer amo molto Il Sesto Scemo».«Ho degli idoli che mi hanno formato da bambino. Sicuramente Carlo Verdone, poi Nino Frassica per la sua comicità nonsense, e Corrado Guzzanti».«Sicuramente i The Jackal e i The Pills».«È ancora un po’ lontano. Sto lavorando ancora ai soggetti».«Forse manca un rappresentante della mia generazione che facciano cinema come se lo aspetta un trentenne o un ventenne di oggi».«Sì, ho scritto una serie tv quest’estate che è quasi pronta, e che è sul punto di essere prodotta».